Antika değeri kaç yıldır? Kaç yıllık eşyalar antika sayılır? Antika yaşı 2025!

Yağmur Dinç

Antikalar sadece yaşlı nesneler değil, geçmişin birer temsilcileridir. Geçmişi anlamak, tarihsel süreçleri gözlemlemek, eski toplumların yaşam biçimlerini, sanat anlayışlarını ve kültürel değerlerini incelemek için antikalar büyük bir kaynak sunar. Ayrıca, birçok antika, yüksek değerleri sayesinde yatırım aracı olarak da kullanılır.

Antikaların korunması ve nesilden nesile aktarılması, kültürel mirasın korunması açısından son derece önemlidir.

Ancak...

Her eşya antika sayılmaz. Antika olabilmesi için bazı şartları vardır.

Bu kapsamda, "antika kaç yıllıktır" sorusunun yanıtı haberimizde...

ANTİKA DEĞERİ KAÇ YILDIR

Bir nesne genellikle 100 yıl ve üzeri yaşa sahip olduğunda antika olarak kabul edilir.

Bu, çok yaygın bir kılavuzdur ve birçok antikacının, koleksiyoncunun ve müzenin benimsediği bir kuraldır.

20. yüzyıldan önce üretilen ve tarihsel öneme sahip eşyalar, antikacılar tarafından yüksek değerle değerlendirilir.

Örneğin 1925 yılında üretilen bir mobilya veya porselen parçası, 2025 yılında antika olarak kabul edilir.