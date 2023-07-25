AÖF 2023/24 KAYITLARI: Anadolu Üniversitesi kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF kayıt ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri, binlerce aday tarafından araştırılıyor. 2023-2024 eğitim yılı kayıt işlemleri ve ücreti merak ediliyor. Peki, AÖF kayıtları başladı mı? Kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

YKS sonuçlarını öğrenen adayların akabinde açıköğretim kayıtları da merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırmak isteyenler, "AÖF kayıtları" hakkında bilgileri araştırıyor. 2023-2024 AÖF kayıt tarihleri ve ücreti kapsamında adaylar "AÖF kayıtları başladı mı, ücreti ne kadar" sorularına yanıt arıyor. AÖF, 2 yıllık ve 4 yıllık olmak üzere birçok bölümde eğitim veriyor. Peki, AÖF kayıtları başladı mı? Ne zaman başlayacak? Kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar... AÖF kayıtları başladı mı? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt ücreti 2023 AÖF öğrencileri, yılda 2 kez harç ödemektedir. Her sene yeniden belirlenen harç tutarı henüz yeni dönem için netleşmedi. 2022-23 dönemine bakıldığında ise dönem başına ortalama 350 lira civarındadır.