AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Bahar dönemi sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi vize sınav sonuçları ilan edildi. Öğrencileri sonuç ekranında puan durumlarını sorgulamak için araştırmaya başladı. Peki AÖF final sınavları ne zaman gerçekleşecek? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Bahar dönemi sınav tarihleri...

AÖF sınav sonuçları resmi üzerinde yayınlandı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimini yayınlanması ile beraber final tarihleri araştırılmaya başlandı. Vizelerin sonrasında dönem sonu sınavlarına katılmayı bekleyen öğrenciler final sınavı tarihlerini sorguluyor. Peki AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF final sınavları ne zaman?

Yapılan yeni açıklamalara göre AÖF sınav sonuçları ilan edildi. Adayların yakından takip ettiği açıklama sonrası adaylar internet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca sınavda puan hesaplaması yapılırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanlar hesaplanacak. Bu sebeple bilemeyeceğinizi düşündüğünüz soruları boş bırakmak önemli olacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavı tarihi ise 27 – 28 Mayıs 2023 olarak ifade edildi. Ayrıca Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmış olacak.

AÖF sınav sonuçları sorgulama!

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarını https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ linki üzerinden öğrenebilirsiniz.