AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF sınav sonuçları sorgulama Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavları dün itibarıyla tamamlandı. Sınava giren öğrencilerin gündeminde sınav sonuçları yer alıyor. Peki AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin bahar dönemi final sınavları iki oturumda gerçekleşti.

2022-2023 AÖF bahar dönemi final sınavı 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında online olarak tamamlandı.

Bu dönem telafi ve bütünleme sınavları olmadığından final sınavı öğrenciler için büyük önem taşıyor.

Sınava giren öğrencilerin gündeminde ise sınav sonuçları yer alıyor. Dönem sonu ortalamayı %70 oranda etkileyecek olan final sınavı sonuçları merak ediliyor.

Sınavların sona ermesiyle lisans ve ön lisans öğrencileri final sınavı sonuçlarını araştırmaya başladı.

Peki AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 AÖF sınav sonuçları sorgulama…

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 AÖF final sınavı sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 16 Nisan tarihinde düzenlenen ara sınav sonuçları 24 Haziran’da erişime açılmıştı. Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının 19 Haziran’da açıklanması bekleniyor.