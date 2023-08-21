AÖF Kayıt Ücretleri 2023: AÖF ön lisans ve lisans harç ücretleri ne kadar, kaç TL? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptıracak olan adaylar, ödeyecekleri kayıt ücreti ve harcı merak ediyor. Bu kapsamda "AÖF kayıt ücreti 2023" araştırılıyor. Peki, AÖF ücreti ne kadar, kaç lira? İşte 2023 yılına dair ödeme tablosu...

ensonhaber.com Üniversite öğrencilerinin kayıt serüveni başlıyor. Tercih sonuçlarını öğrenen adaylar, gerekli belgeleri tamamlayarak kaydını gerçekleştirecek. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) programlarına kayıt yaptırmak ya da kayıt yenilemek isteyen vatandaşlar ise ücretleri araştırıyor. AÖF harçları 2023 yılında yüzde 90'ı aşan zamma uğradı. Bu kapsamda, "AÖF kayıt ücreti ne kadar", "AÖF kayıt ücreti 2023", "AÖF harcı kaç TL" gibi başlıklar araştırılıyor. Peki, AÖF 2023 ücreti ne kadar, kaç TL? İşte rakamlar... AÖF kayıt ücretleri 2023: Geçen yıl 620 lirayla 1.120 lira arasında değişen dönemlik kayıt ücretleri, 2023-2024 öğretim yılında 1.180 lira ile 2 bin 80 lira arasına çıktı.