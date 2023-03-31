AÖF SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! 2023 AÖF sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte sınav yerleri ve detaylar 2023 Açıköğretim Fakültesi'nden sınav takvimi hakkında beklenen açıklama geldi. AÖF sınavlarının tarihi ve sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı merak edilmeye başlandı. Peki AÖF sınavları ne zaman?

2023 AÖF sınav takvimi belli oldu. 6 Şubat'ta ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle üniversitelerde online eğitim devam etmekte. Son olarak YÖK tarafından yüz yüze eğitime geçileceği açıklanmıştı. Öğrenciler şimdi ise AÖF sınavlarını takip ediyor.

Kayıt ve kayıt yenilemeler sonrası bahar döneminde öğrenciler, ara sınav olarak bilinen vize ve dönem sonu (yani final) sınavlarına girmiş olacak.

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin paylaşmış olduğu duyuruya göre AÖF ara sınavları 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde online şekilde yapılacak.

Bahar Dönemi Ara sınavları çevrimiçi şekilde ve esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleşecek.

AÖF sitesinde sınav giriş bilgileri hakkında "Sınav giriş bilgisi 31 Mart 2023 tarihinden itibaren öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yayımlanacaktır. Sınav giriş bilgisinde hangi dersin sınavına hangi tarihte katılabileceğiz yer alacaktır. Her bir dersinizin sınav tarihini kontrol etmeyi unutmayınız." bilgileri yer aldı.

Sınavlarda kaç soru soruluyor?

Online sınavda öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilmektedir. Bu soruların cevaplanması için ayrıca 30 dakika sınav süresi tanınmaktadır.