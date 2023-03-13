AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? 2023 AÖF sınav tarihleri.. 2023 AÖF sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Adaylar sınavların yapılacağı tarihleri ve sınavın nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte AÖF sınavı hakkında merak edilenler...

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin 2 Mart'ta tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine ve sınavın nasıl yapılacağına çevrildi.

Sınava girecek adaylar internette 2023 AÖF sınavı hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.

Bilindiği üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'de yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi.

Bu açıklama sonrası sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı araştırılmaya başladı. İşte meral edilenler..

AÖF sınav tarihleri

2023 AÖF bahar dönemi ara sınavları 15 Nisan ve 16 Nisan 2023 tarihlerinde dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi?

2023 AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı konusunda henüz Açıköğretim Fakültesi'nden resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiği anda sizlerle paylaşacağız.