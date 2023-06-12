AÖF YAZ OKULU 2023! AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman? İşte kayıt ve sınav tarihleri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.
Sonuçların ardından başarılı olamayan öğrenciler yaz okulunda tamamlamak istiyor.
Aynı zamanda kayıt ve sınav tarihleri de merak ediliyor.
Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor, online mı olacak? İşte, AÖF sınav ve kayıt tarihleri 2023...
AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2023
Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.
7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek.
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.
Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz belli olmadı