AÖF YAZ OKULU 2023! AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman? İşte kayıt ve sınav tarihleri... Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2023 yılı yaz okulu tarihlerini duyurdu. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, sınavlar ne zaman yapılacak? İşte tarihleri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Sonuçların ardından başarılı olamayan öğrenciler yaz okulunda tamamlamak istiyor.

Aynı zamanda kayıt ve sınav tarihleri de merak ediliyor.

Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor, online mı olacak? İşte, AÖF sınav ve kayıt tarihleri 2023...

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2023

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz belli olmadı