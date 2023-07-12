AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı! Açık Öğretim sınavları online mı, yüz yüze mi? Binlerce öğrenci Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerini heyecanla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. AÖL 3. Dönem sınav tarihleri açıklandı. Peki sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte detaylar…

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran 2023 tarihinde sona ermişti. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından binlerce öğrencinin gündeminde sınav tarihleri yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Ders geçme notu ise 45 olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. AÖL 3. Dönem sınav tarihleri duyuruldu. Açık Öğretim Lise sınavlarına girecek olan öğrenciler, arama motorlarında AÖL 3. Dönem sınav tarihlerini araştırıyor. AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 28 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları ise, 18 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.