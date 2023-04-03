AÖL açık lise 2. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023 AÖL açık lise sınav tarihleri! Açıköğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrenciler tarafından AÖL 2. dönem sınavları yakından takip ediliyor. Sınavlarda kayıt yenileme süreci bugün sona erdi. Peki AÖL açık lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

Açık Lise sınavları yakından takip ediliyor. AÖL 1. dönem sınavlarının sonuçları geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. 2. dönem sınavlarının tarihleri merak edilirken, sınavların nasıl yapılacağı da sorgulanıyor. İşte AÖL 2. dönem sınavları hakkında merak edilenler...

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 2. Dönem sınavlarıyla ilgili açıklama geldi. MEB, kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 2022 yılında 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Sınavlar online şekilde uygulanmıştı.

2. dönem için sınav kayıt tarihleri 3 Nisan'da sonlandı. AÖL 2. dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenmekte.

AÖL sınavları online mı yapılacak?

AÖL sınavları online olarak AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılmakta. Ayrıca sınava katılacak adaylar öğrenci şifreleri ve T.C. kimlik numarası vasıtasıyla sınavlara aöl.meb.gov.tr adresinden giriş yapabilmekte.