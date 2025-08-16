AÖL kayıt tarihleri 2025: Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi’nde (AÖL) 2025-2026 eğitim yılı için geri sayım başladı.

İlkokul ve ortaokul mezunları ile örgün eğitimden ayrılan öğrenciler, yeni kayıt imkanından yararlanabilecek.

Mevcut öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini belirlenen tarihlerde gerçekleştirecek.

AÖL’de aktif, donuk veya silik durumda bulunan tüm öğrenciler kayıt yenileme hakkına sahip olacak.

Peki, AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlayacak? İşte Açık Lise kayıt tarihleri…

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMAN 2025?

Açık Öğretim Lisesi’nde (AÖL) 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı.

Geçtiğimiz dönemde işlemler 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. 2025 yılı için 3. dönem sınav sonuçları açıklanırken, ek sınav tarihleri de belirlendi. Öğrenciler 23 Ağustos - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında ek sınava girecek.

Kayıt ve kayıt yenileme başvurularının ise eylül ayı başında başlaması bekleniyor.

AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlkokul veya ortaokul mezunları ile liselerini yarıda bırakan öğrenciler, MEB tarafından belirlenen kayıt ücretini Ziraat Bankası veya Halk Bank şubelerinden yatırmalı ve dekontlarını saklamalı.

Ayrıca belirli bir tutar, Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin hesaplarına da yatırılıyor. Belgeler tamamlandıktan sonra öğrenciler en yakın irtibat bürosuna giderek sisteme kayıt yaptırabiliyor.

Ön kayıt durumu aktif olan öğrenciler, kendilerine verilen şifre ve öğrenci numarasıyla ders seçimi yapabiliyor.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Mevcut öğrenciler, belirtilen tarihlerde kayıt ücretlerini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bank şubelerinden yatırdıktan sonra makbuzlarını saklamalı. Tutarın bir bölümü Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri Okul Aile Birlikleri hesabına yatırılıyor.

Öğrencilik durumu sistem üzerinden aktifleniyor; durumu “silik” olan öğrenciler ise Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurmalı. Öğrencilik durumu aktiflenenler, ders seçimlerini gerçekleştirebiliyor.