AÖL sınav giriş belgesi İNDİR: AÖL sınav yeri ve tarihleri sorgulama

- AÖL sınavlarına katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini internetten indirebilir.
- Sınavlar 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak olup üç oturum halinde gerçekleşecektir.
- Öğrencilerin sınav günü kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi ile hazır bulunmaları gerekiyor.
Liseyi açıktan okuyan öğrenciler, sınav takvimi ve giriş belgelerini takip ediyor.
1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi 1. dönem e-sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor.
Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle "aolweb.meb.gov.tr" adresine giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgileri” menüsünde yer alan “E-Sınav Giriş Belgesi” bölümünden fotoğraflı belgelerini indirebilecek.
AÖL öğrencileri, aralık ayında üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavlara belirlenen gün ve saatlerde katılacak.
İşte, AÖL sınav giriş yeri ve tarihi sorgulama detayları...
AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – Saat 10.00
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – Saat 14.00
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar – Saat 10.00
Öğrencilerin, sınav günü kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi ile sınav merkezlerinde hazır bulunması gerekiyor.