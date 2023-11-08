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AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri..

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri.. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri..

ensonhaber.com 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi Açık Lise sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimi ile belirleniyor. 2023-2024 Açık Lise sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sınav tarihlerinin belli olmasının ardından Açık Öğretim Lisesi sınavına girecek olan adaylar konu hakkında aramalarına hız kazandırdı. Açık Öğretim Lisesi sınavları için geri sayım başladı. Peki ,2023-2024 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri.. AÖL sınav tarihleri Açık Lise 1. Dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı. 23 Aralık 24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavları oturum bilgileri şu şekilde; 1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da, 2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat ile 14.00’te, 3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü saat ile 10.00'da gerçekleştirilecek