Apple tutkunlarına müjde! Ucuz iPhone SE 4’ün özellikleri belli oldu: İşte Türkiye fiyatı… Teknoloji devi Apple, bütçe dostu telefonlarıyla tanınan iPhone SE serisinin 4. modelini heyecanla bekleyen kullanıcılarına müjdeyi verdi. iPhone SE 4'ün teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı nihayet belli oldu.

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Apple'ın iPhone SE serisi, ilk çıktığı andan itibaren teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Kullanıcıların uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir iPhone deneyimi arayışı, bu serinin her yeni versiyonunda heyecan yaratıyor.

iPhone SE serisi, 1 Nisan 2016 tarihinde ilk kez tanıtıldığında, iPhone 5 kasası ve iPhone 6 işlemcisiyle dikkat çekti. Bu, birçok kullanıcı için "ucuza iPhone" olma fırsatıydı.

2020 yılında ikinci versiyonuyla tekrar sahneye çıktı. iPhone SE 2, iPhone 8 kasasına sahip olmasına rağmen, iPhone 11 işlemcisi ile güçlü bir performans sunuyordu.

Ancak bu model, eski nesil Touch ID, ana tuş, küçük ekran ve sorunlu bir batarya gibi bazı zayıf yönlerle de biliniyordu. İlk başta memnun eden bu cihaz, zaman içinde kullanıcıların hayal kırıklığına uğramasına ve erken cihaz değişikliğine neden oldu.

Üç yıl sonra, iPhone SE 3 piyasaya sürüldü. Kasa tasarımı, işlemci ve özellikler açısından önceki versiyonla neredeyse değişiklik yoktu.

Yeni modelin özellikleri duyuruldu

Kullanıcılar yeni SE modelinde iPhone 14 ve iPhone 15 serisinden bazı özelliklerin yer almasını bekliyor. Yeni modelin özellikleri paylaşıldı. İşte Türkiye fiyatı…

Twitter'da Anthony adlı hesaptan iPhone SE 4'e ait özellikler duyuruldu.

iPhone SE 4 özellikleri

· 5.4 inch FHD+ Oled Display

· A16 bionic

· 12mp camera

· 2227mah battery

· 4gb ram & 128/256gb storage

· Face ID

Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre; iPhone SE 4’ün fiyatı 449 dolar belirlendi. Türkiye’de ise fiyatının 12 bin TL + vergiler olması bekleniyor. Yaklaşık olarak 25 bin TL ile 35 bin TL arasında bir fiyata geliyor.