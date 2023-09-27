Apple'a meydan okuyor! iPhone almak isteyen A101' akın edecek... Uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen A101, bu hafta Apple ürünleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu hafta A101’de yer alan iPhone modellerinin cazip fiyatları “yok artık” dedirtti. İşte kaçırılmayacak fırsat…

ensonhaber.com

A101, genellikle gıda ve temel tüketim ürünleriyle öne çıksa da, zaman zaman elektronik ve teknoloji ürünleriyle de müşterilerine farklı seçenekler sunuyor.

Uygun fiyatlı ürünleriyle tanınan bir market zinciri olarak bilinirken A101, bu hafta yapmış olduğu sürprizle teknoloji severleri ve Apple hayranlarını sevindiriyor.

Marketin yeni katalogunda yer alan iPhone 14 modellerinin cazip fiyatları, tüketicilerin heyecanlandırdı.

iPhone 14 modelleri arasında 512 GB depolama alanına sahip olan model, 49.899 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Aynı serideki iPhone 14 Pro modeli ise 128 GB depolama seçeneği ile 59.399 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

Bu uygun fiyatlı ürünlerin stoklarla sınırlı olabileceği sebebiyle, tüketiciler fırsatı kaçırmamak için erken davranacak.

Bu fırsat sadece son serilerde değil!

A101 rafları sadece son serilerle sınırlı kalmayacak. iPhone 11 modelleri de uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

A101 marketlerinde yer alan iPhone 11 modellerinden 128 GB depolama kapasiteli olanı, 24.499 TL fiyat etiketiyle müşterilere sunuluyor. Ayrıca, aynı modelin 64 GB versiyonu da 22.389 TL'lik bir fiyatla alıcılarını bekliyor.