Ara tatil kaç gün sürecek? Ara tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Öğrenci ve veliler tarafından ara tatilin kaç gün süreceği merak ediliyor. Yaklaşık 19 milyon öğrenci 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatilini yapmış olacak. Peki ara tatil kaç gün sürecek?

Ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihi ertelenmişti. Buna göre Nisan ayında yapılması planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği ve tatilin tarihi, kaç gün süreceği merak edildi. Ara tatil ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu takvimine göre bu sene okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan günlerinde uygulanmış olacak. Ayrıca tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilecek. Öğrenciler ikinci dönemin ara tatili öncesi yapacakları son derslerine bugün yani 14 Nisan günü girmiş olacak. İkinci ara tatil kaç gün olacak? Ara tatilin 17 Nisan Pazartesi günü başlaması ve 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona ermesi bekleniyor. Tatil toplamda 3,5 gün sürmüş olacak. İkinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşmiş olacak. Ara tatilde tüm öğretmenler ise idari izinli sayılacak. Eğitim 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.