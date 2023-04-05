Ara tatil ne zaman başlayacak? 2023 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor? Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan o tarih..

Öğrenciler ve veliler Nisan ayında başlayacak olan ikinci ara tatil hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. İkinci ara tatilin Ramazan bayramı ile birleşip birleşmeyeceği merak ediliyordu. MEB tarafından açıklanan takvime göre merak edilen bu soru yanıt buldu. İlk ara tatilin ardından uzun zamandır beklenen ikinci ara tatilin başlayacağı tarih netleşti. Peki ara ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte yanıtı.. Ara tatil ne zaman? 2. dönem ara tatili 17 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 24 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Ara tatil Ramazan bayramı ile birleşecek.