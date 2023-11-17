Haberler



Bilgi



Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman sona eriyor?

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman sona eriyor? Okullarda ara tatilin ne zaman sona ereceği hakkında aramalar hız kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili ne zaman sona erecek? İşte o tarih..

ensonhaber.com 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım Cuma günü itibariyle başladı. Milyonlarca öğrenci bir hafta sürecek ara tatile girdi. Hafta sonları ile beraber toplam 9 gün sürecek ara tatilde yavaş yavaş sona geliniyor. Ara tatilin sonuna yaklaşırken öğrenciler "Ara tatil ne zaman bitiyor?" ve "Okullar ne zaman açılacak" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen o tarih.. Okullar ne zaman açılıyor? 13 Kasım'da başlayan ara tatil 17 Kasım Cuma günü itibariyle sona erecek. Buna göre okullar 20 Kasım Pazartesi günü açılacak.