Ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

Kasım ayının gelmesiyle beraber okullarda ara tatil gündemde yerini aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), heyecanla beklenen 2023-2024 eğitim takvimini resmi olarak duyurdu.
Öğrenciler için beklenen ara tatil, 2023-2024 eğitim yılında İlkokul 1,2,3,4; Ortaokul 5,6,7,8 ve Lise 9,10,11,12. sınıf öğrencilerini kapsıyor.
Kasım ayında başlayacak olan bu ara tatil, öğrencilerin yoğun dönemlerin ardından dinlenme fırsatı elde etmelerini sağlayacak.
Peki, ara tatil ne zaman, hangi gün? Ara tatil kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi...
Ara tatil ne zaman?
Birinci dönem ara tatil, 10 Kasım Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak. Hafta sonu dahil olmak üzere öğrencilerin toplamda 9 günlük tatili olacak.
MEB takvimine göre ise; Ara tatil 13-17 Kasım tarihlerinde uygulanacak. 20 Kasım Pazartesi günü öğrenciler okula geri dönecek.