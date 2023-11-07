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Ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

Ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? Kasım ara tatili kaç gün sürecek? Kasım ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrencinin gözü Kasım ara tatiline çevrildi. Arama motorlarında konu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi...