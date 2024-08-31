Arabanın fiyatını geride bıraktı! O plaka açık artırma ile milyonlara satıldı... Dubai’de düzenlenen bir açık artırmada plakanın satış fiyatı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada viral olan görüntülerde milyon dolarları bulan plaka araba fiyatlarını geride bıraktı.

Editör: Seda Yeşilyurt

Geçtiğimiz günlerde Dubai’de düzenlenen bir açık artırma sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Açık artırmada tek haneli plakanın fiyatı dudak uçuklattı.

Zenginlik ve statü sembolü olarak kabul edilen plakanın satışı sırasında yayınlanan görüntüler sosyal medyada viral olmayı başardı.

Ülkede satışı yapılan tek haneli bu plakalar, sahip olan kişilere büyük bir prestij kazandırmasıyla biliniyor. İşte, tek haneli plakanın dudak uçuklatan fiyatı...

TEK RAKAM AMA DEĞERİ MİLYONLARI BULDU...

Açık arttırma ile sahibini bulan ve yalnızca “7” rakamının yer aldığı plaka tamı tamına 55 milyon dirhem yani 550 milyon TL’ye satılarak araba fiyatlarını gerisinde bırakmayı başardı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan açık artırma görüntüleri adeta yorum yağmuruna tutuldu. Söz konusu görüntülere, "Acaba 1 numara ne kadar eder?", "İşte keyfine harcama dediğin böyle olur" gibi yorumlar yapıldı.