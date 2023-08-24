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Arabanız hararet yapıyorsa bu adımları uygulayın! Abone Olun

Arabanız hararet yapıyorsa bu adımları uygulayın! Sık sık yaşadığınız bir durum ve basit bir sorun gibi olsa da hararet yapan motor, gerekli çözümler uygulanmazsa büyük sıkıntı yaşatabilir. Arabanız hararet yaparsa bu adımları uygulayabilirsiniz.

ensonhaber.com Araba kullanıcıları için sıkça karşılaşılan ve göz ardı edilmemesi gereken durumlardan biri, aracın hararet yapmasıdır. İlk bakışta basit gibi görünen bu sorun, ciddi bir arıza veya hasara yol açabilir. Arabanın hararet yapması durumunda yapılması gereken adımları bilmek, daha büyük sorunlar yaşanmasını engellemek açısından hayati önem taşır. Hararet, motorun aşırı ısınması nedeniyle meydana gelir. Bu durum, motorun hasar görmesine veya hatta yanmasına yol açabilir. Bu nedenle, hararet yapması durumu ciddiye alınmalı ve hemen çözüme kavuşturulmalıdır. İşte uygulamanız gereken adımlar… Araba hararet yaparsa uygulanacak adımlar 1- Eğer açıksa önce klimanızı kapatın. 2- Aracı güvenli bir yere çekip motor suyunu ve seviyesini kontrol edin. (Motor suyu haznesinin kapağını kesinlikle açmayın.) 3- Motor çevresinde veya aracın altında su akıtma olup olmadığını kontrol edin. Su kaçırma varsa kontağı kapatarak aracı stop ettirin. ve çekici çağırarak aracı servise götürün. 4- Su kaçırma yok ise aracınızın kaloriferlerini sıcak konumda bir süre çalıştırıp bekleyin. 5- Yavaşça motor suyu haznesinin kapağını açın. (Basınç nedeniyle kapağı açtığınızda bir püskürtme olabilir. Ani ve hızlı şekilde açmayın.) 6- Son olarak su ilave ederek motorun hararetini uygun seviyeye düşürün.

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