Arabası olanlar dikkat! Kış ayarında bu eşyaları sakın arabada bırakmayın Kış aylarında arabası olanların mutlaka dikkat etmesi gerekenler bunlara mutlaka dikkat etmeli. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle arabanızda bulundurduğunuz bu eşyaları aman arabada bırakmayın…

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Havaların soğumasıyla birlikte arabada soğuğa karşı hassas eşyalar bırakmadığınızdan emin olmalısınız. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte genleşme tehlikesinden dolayı içinde sıvı olan camlar ve teneke kutular, hava sıcaklığının saklama sıcaklığının çok altına düşebilmesi ihtimali yüzünden ilaçlar kesinlikle arabada bırakılmamalıdır.

Bunların yanında, devre kartları ve metalleri düşük sıcaklıklara duyarlı olduğundan kesinlikle dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı saatler veya akıllı telefonlar gibi elektronik cihazları bırakmanınız gerekir. Lityum-iyon piller ayrıca sıfırın altındaki sıcaklıklarda hızla boşalabilir ve hasar görebilir.

Soğuk, ahşapta çatlaklara neden olabileceğinden, ahşap nesneleri arabada geçici olarak saklamak da iyi bir fikir değildir. Taşımacılık işi ile ilgilenenler için bu aynı zamanda kaplamalı mobilyalar için de geçerlidir.

Ayrıca, içindekiler donacağından ve kutular genleşeceğinden veya aşırı genleşeceğinden ve aşırı durumlarda patlayarak açılacağından, yiyecekleri arabada teneke kutularda ve kavanozlarda bırakmamalısınız.

Cam ise soğuktan dolayı sıvının genleşmesiyle anında parçalanır. Bu nedenle parfüm de arabada bırakılmaması gereken eşyalar arasındadır.

Ayrıca eksi 15 derecede saklamaya uygun olmadıkları için ilaçları da arabada bırakmamalısınız.

Bazı preparatlar soğuğa maruz kaldığında etkinliğini kaybedebilir. İlaçları arabada bırakmamanız gerekiyorsa, bunları küçük, astarlı bir çantada tutmalısınız.