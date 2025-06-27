Araç alacaklar müjde: O uygulama 2026’ya kadar uzatıldı!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanmasını veya satışında devreye alınan, ilk tescilden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre detayı ve ilan kısıtlamasının bitmesine kısa bir süre kala uzatılma kararı alındığını paylaştı.

Söz konusu uygulamaların alınan uzatma kararın ardından 1 Ocak 2026’ya kadar devam edeceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek, adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısını yeniden tesis etmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

SATIŞ YASAĞI UZATILDI!

Atılan bu adımla birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının yasaklanmasını sağlayan uygulamanın süresi 6 ay daha uzatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ikinci el taşıtların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bedelle ilan yoluyla pazarlanmasının da yasak kapsamına alındığı vurgulandı.

Aynı zamanda yapılan açıklamada, Bakanlık olarak, otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, tüketici haklarını korumak amacıyla, mevzuat düzenlemelerinin titizlikle sürdürüleceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirildi.