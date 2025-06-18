Araç alırken dikkat: Bu renk araçlar daha hızlı değer kaybediyor

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ABD merkezli iSeeCars tarafından yapılan bir araştırma sonucunda ikinci el otomobillerde aracın değer kaybını gözle görülür bir şekilde düşüren etkiler arasında yer alan rengin önemini ortaya koyuldu.

Araç alırken göz önünde bulundurulan faktörler arasında ilk sırada yer alan motor gücü, donanım seviyesinin yanında rengin de bu tercihlerde önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Araştırma, araçların ikinci elde değer kaybında önemli faktörler arasında yer alan rengin üç yıl sonunda, araçların ortalama yüzde 31 oranında değer kaybettiği gözlemlenirken, bu oran araç türlerine göre değişkenlik göstermesi dikkat çekti.

Binek otomobillerde bu oran yüzde 29,9, crossover SUV’larda yüzde 32,7 ve pick-up araçlarda ise yüzde 27,1 olarak belirlenmiş durumda.

ARAÇ RENGİNE DİKKAT!

Araştırma, farklı segmentlerde hangi renklerin daha fazla değer kaybı yaşadığını da ayrıntılı bir şekilde inceledi. İşte, segmentlere göre en fazla değer kaybettiren renkler:

Binek Otomobillerde: Altın rengi, yüzde 37,9 ile en yüksek değer kaybına sahip. Bunu yüzde 33,8 ile yeşil ve yüzde 31,9 ile kahverengi takip ediyor.

Crossover SUV’larda: Siyah, yüzde 33,6 ile zirvede yer alırken, kahverengi yüzde 33,4 ve beyaz ise yüzde 33,2 ile hemen ardından geliyor.

Pick-up Araçlarda: Kırmızı, yüzde 28,8 ile en fazla değer kaybına yol açan renk olarak öne çıkıyor. Bej yüzde 28,7, beyaz ise yüzde 28,3 ile dikkat çeken diğer renkler arasında yer alıyor.