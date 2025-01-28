Araç Sahipleri Artık Otopark Ücreti Ödemeyecek! İşte Yöntemi...

Yağmur Dinç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2005 yılında hayata geçirdiği İSPARK, sürücülere otopark hizmeti sunuyor.

Ancak 1 Ocak’ta uygulamaya konulan yüzde 115’lik fiyat artışı, vatandaşların tepkisini çekmişti.

Bu durum sürücülerin cebini yakarken, sevindirici bir haber geldi.

İSPARK’ta ücretsiz otopark hakkı doğdu.

HALKBANK OTOPARK HAKKI

Halkbank’ın Paraf kart kullanıcılarına özel sunduğu kampanya ile sürücüler, İSPARK hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında, tek seferde yapılacak 500 TL’lik alışveriş karşılığında, İSPARK’ın yol üstü otoparklarında 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarında ise 4 saat ücretsiz parklanma hakkı elde ediliyor.

Kampanyadan faydalanmak için PARK yazıp, kartınızın son altı hanesi ile araç plakanızı aralarında boşluk bırakarak 3404’e SMS gönderin. Kampanyaya katılım SMS’i, Halkbank’a kayıtlı cep telefonu numaranızdan gönderilmelidir.

Süre aşımı durumunda, İSPARK standart tarifeleri uygulanır. Ayda en fazla 2 adet ücretsiz parklanma hakkı kazanabilirsiniz.