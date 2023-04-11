Araç sahipleri dikkat: Mazota zam geldi! İşte 11 Nisan Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları Araç sahiplerini üzen haber geldi. Gece yarısı itibarıyla mazota gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı. İşte 11 Nisan Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak 5 Nisan itibarıyla geçerli olmak üzere benzin grubuna 1 lira 12 kuruş zam gelmişti.

Dün gece itibarıyla mazota da zam yapıldı. Güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başladı. İşte 11 Nisan benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Mazota zam geldi!

Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 67 kuruş zam geldi. Yapılan zam pompa fiyatlarına yansıdı.

İstanbul 11 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,07 TL

Benzin litre fiyatı 22,46 TL

LPG litre fiyatı 9,98 TL

Ankara 11 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,43 TL

Benzin litre fiyatı 22,80 TL

LPG litre fiyatı 9,91 TL

İzmir 11 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,56 TL

Benzin litre fiyatı 22,79 TL

LPG litre fiyatı 9,97 TL