Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK'te yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan aracını muayene ettiremiyor TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yeni bir döneme geçiliyor. Artık bunu yapmayan araç sahipleri araçlarını muayene ettiremeyecek..

ensonhaber.com

Her gün binlerce otomobilin muayene edildiği TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yeni bir döneme geçildi.

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yeni bir uygulama devreye girdi.

Yeni uygulamadan haberdar olmayan vatandaşlar araçlarını muayene ettiremeden geri dönüyor.

Yeni uygulama ile artık randevusuz araç muayeneleri yapılmayacak. Bu yeni değişiklik ile muayene süreçlerinin daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

TÜVTÜRK randevusu nasıl alınır?

Araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek veya gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenerek randevu alabilecekleri tarihleri kontrol edebiliyor.

İnternet üzerinden alınan randevu ile araç sahipleri, uygun buldukları gün ve saatte araçlarını TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarına götürerek muayenelerini yaptırabiliyorlar.