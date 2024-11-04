Araç sahiplerine cep yaktıracak: İşte 2025 zamlı MTV ücreti…

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2025 yılı için yeniden değerleme oranını belirledi.

Yüzde 43,93 olarak açıklanan bu oran, yeni yılda birçok kalemde vergi ve harçlara zam olarak yansıyacak.

Her yıl yeniden değerleme oranı, Ekim ayına ait Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor.

2025'te araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) merak ediliyor. İşte zamlı ücret…

2025 MTV NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yeniden değerleme oranı doğrultusunda, 2025 yılı itibarıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 43,93 oranında artacak.

Ancak, Cumhurbaşkanı’nın yetkisini kullanması durumunda bu oran değişebilir. Yetkinin kullanılmaması halinde, MTV 2025 yılında yeniden değerleme oranına göre zamlanacak.

Cumhurbaşkanı yetkisinin kullanmaması durumunda 2025’te ödenecek MTV tutarları:

1301 - 1600 cc, 1-3 Yaş Arası Otomobiller:

2024 Tutarı: 5.851 TL

2025: 8.421 TL

1300 cc ve Altı, 1-3 Yaş Arası Otomobiller:

2024 Tutarı: 3.359 TL

2025 Tutar: 4.834 TL

1601 - 1800 cc, 1-3 Yaş Arası Otomobiller:

2024 Tutarı: 11.374 TL

2025: 16.370 TL

1801 - 2000 cc, 1-3 Yaş Arası Otomobiller:

2024 Tutarı: 17.920 TL

2025 Tutar: 25.792 TL