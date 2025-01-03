Araç sahiplerine kötü haber! Bir zamda tescil ücretlerine geldi: İşte, zamlı tescil ücretleri

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Sıfır ve ikinci el otomobillerde ödenen tescil ücretlerine zam geldi. Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda yapılan zammın ardından yeni fiyat tarifesi dikkat çekti.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmenin ardından yıl sonu itibarıyla tüm vergi ve cezalarda uygulanmaya başlanan Yeniden Değerleme Oranı zammı tescil ücretlerine de uygulandı.

Yüzde 43,93 oranında yapılan zammın ardından sıfır ve ikinci el otomobil tescil işlemlerinde ödenen tutarlarda belirgin bir değişiklik kaydedildi.

TESCİL ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI!

Sıfır otomobillerin tescil ücreti, 1.138 TL'den 1.633 TL'ye yükselirken, ikinci el otomobillerin tescil ücreti, 1.489 TL'den 2.139 TL'ye çıktı.

Bununla beraber halihazırda 1.489 TL olarak uygulanan 2. el tescil ücreti ise bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 2 bin 139 lira olarak belirlendi.