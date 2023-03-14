Araç sahiplerine müjde! Mazota indirim mi geliyor? 14 Mart benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Mazota indirim mi gelecek? Ne zaman ve ne kadar indirim gelecek? İşte 14 Mart Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak 4 Mart 2023 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 91 kuruşluk zam gelmişti. Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Motorine bu gece yarısı indirim geliyor? İşte güncel akaryakıt fiyatları… Motorine indirim yolda! Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 71 kuruşluk indirim gelecek. İstanbul 14 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 21,54 TL Benzin litre fiyatı 20,48 TL LPG litre fiyatı 12,07 TL Ankara 14 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 21,94 TL Benzin litre fiyatı 20,80 TL LPG litre fiyatı 12,26 TL İzmir 14 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 22,01 TL Benzin litre fiyatı 20,76 TL LPG litre fiyatı 11,95 TL