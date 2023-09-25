Araç sahiplerinin gözü aydın! Benzine büyük indirim geliyor… İşte 25 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı.
Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.
Geçtiğimiz haftalarda motorin ve benzine gelen peş peşe zamların ardından araç sahiplerinin yüzü gülecek.
O günden itibaren araçlarınızın depolarını doldurun! Benzine büyük indirim geliyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Benzine indirim yolda!
Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre 27 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1 lira 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL
Benzin: 38,47 TL
Motorin: 40,02 TL
LPG (Otogaz): 17,78 TL
ANKARA
Benzin: 39,10 TL
Motorin: 40,56 TL
LPG (Otogaz): 17,69 TL
İZMİR
Benzin: 39,22 TL
Motorin: 40,75 TL
LPG (Otogaz): 17,40 TL