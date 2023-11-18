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Aracı olanlar dikkat! 1 Aralık itibariyle başlıyor! Bunu yapmayan ceza yiyecek..

Aracı olanlar dikkat! 1 Aralık itibariyle başlıyor! Bunu yapmayan ceza yiyecek.. Kışın trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaya sokulan zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. İşte kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih..

ensonhaber.com Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına az bir zaman kala araç sahipleri lastikçilere akın ediyor. Son günlerde hava sıcaklıklarının iyiden iyiye düşmesi ve yağışların başlamasıyla beraber lastikçilerde hareketlilik başladı. Kışın trafikte güveni sağlamak amacıyla zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması araçların ve yayaların daha güvenli seyahat edebilmesi için son derece büyük önem taşıyor. Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına az bir zaman kala araç sahipleri lastiklerini değiştirmeye başladı. 1 Aralık'ta başlıyor Kış lastiği uygulaması her yıl aynı tarihler arasında uygulanmaktadır. 1 Aralık 2023 tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.