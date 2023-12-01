Aracınızda yoksa cezası 2.568 TL!

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İstanbul'da ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl erkene çekildi.
İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler nedeniyle bu yıl uygulamayı mega kentte 25 Kasım'da başlattı.
1 Aralık'ta ise tüm şehirlerde geçerli oldu.
Cezası 2568 TL
Cuma gününden itibaren ülke genelindeki tüm ticari araçların kış lastiği takması gerekiyor.
Uygulamayı dikkate almayıp lastiklerini değiştirmeyenlere 2.568 lira ceza kesilecek.
Ceza miktarı yeni yılla birlikte artacak.