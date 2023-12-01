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Aracınızda yoksa cezası 2.568 TL!

Aracınızda yoksa cezası 2.568 TL! 25 Kasım’da İstanbul’da başlayan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması n tüm Türkiye’de başladı. Kış lastiği takmayan ticari araç sahiplerine 2 bin 568 lira cezai işlem uygulanacak.