Aralık 2023 faiz kazancı: Banka banka 50 bin liranın aylık getirisi! Mevduat hesabı açarak elindeki parayı değerlendirmek isteyenler, güncel faiz oranını araştırıyor. İşte 2023 Aralık ayında geçerli olan mevduat faizi oranları...

ensonhaber.com

Yatırım yapmak, herkesin gündeminde...

Elindeki 3 kuruşu dahi değerlendirmek isteyenler, cazip mevduat oranları ile Türk Lirası'na yatırım yapıyor.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararları akabinde, vadeli mevduat hesapları büyük ilgi görüyor.

Yüzde 50'lere ulaşan mevduat faizleri ile birlikte vatandaşlar aylık olarak getiri hesaplamasına giriyor.

Bu kapsamda, "10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin liranın faiz kazancı" banka banka araştırılıyor.

Genellikle yıllık bazda belirlenen bu oranlar, ekonomik koşullara ve merkez bankalarının politikalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Aynı zamanda bankaların 32 günlük faiz hesabında minimum yatırım tutarı da olabiliyor.

Ortalama olarak 50 bin liranın faiz getirisini hesapladık.

Alternatif Bank Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 1.756,85 TL

Vade Sonu Ödeme 51.756,85 TL

CEPTETEB Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 1.756,85 TL

Vade Sonu Ödeme 51.756,85 TL

ING Faiz Oranı %40,00

Net Getiri 1.561,64 TL

Vade Sonu Ödeme 51.561,64 TL

Fibabanka Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 1.756,85 TL

Vade Sonu Ödeme 51.756,85 TL

Hayat Finans Kâr Payı %42,45

Net Getiri 1.767,78 TL

Vade Sonu Ödeme 51.767,78 TL

QNB Finansbank Faiz Oranı %39,00

Net Getiri 1.522,60 TL

Vade Sonu Ödeme 51.522,60 TL