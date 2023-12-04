Aralık ayı kira artış hesaplama 2023: Kiralara ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı tüketici fiyat endeksini açıkladı. Bu kapsamda kiralara yapılacak maksimum zam oranı netleşti. Peki, Aralık ayında kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kiraya ne kadar zam gelecek? İşte oranı...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Kasım ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatlarını açıkladı.

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 artarken yıllık enflasyon yüzde 601,98 olarak gerçekleşti.

Kiralara gelecek zam oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak ediliyor.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Aynı şekilde iş yerleri için de bir tavan oran belirlendi.

Peki aralık ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Aralık 2023 kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre ev ve iş yeri kira artışı...

Konut kiralarında yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edecek. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

İş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı 53,40 oldu.

İş yeri kira hesaplama 2023

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %53,40

Kira Artış Tutarı: 5.340,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.340,00 TL