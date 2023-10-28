Araştırıldı: İnsan spermlerinin yüzüşü fizik kurallarını çiğniyor Japon bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmada, insan spermlerinin yüzüşü Newton'ın üçüncü hareket yasasını çiğniyor.

ensonhaber.com

Newton'un üçüncü hareket yasası, fiziğin en bilinen yasalarından biridir ve "Her etki için eşit ve zıt bir tepki vardır" der.

Ancak sperm gibi biyolojik yüzücüler için durum böyle olmayabilir.

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, insan spermlerinin Newton'un üçüncü hareket yasasını ihlal ettiğini gösterdi.

Araştırmacılar, "tuhaf esneklik" adını verdikleri karşılıklı olmayan etki-tepkileri belirledi.

Fiziğe meydan okuyor

Algler ve spermler, hareket etmek için flagella adı verilen, saç kadar esnek iplik benzeri kamçılar sayesinde sıvı içerisinde hareket ediyor.

Newton’un yasasına göre, hareketler sonuçta yüzücüleri yavaşlatmalıdır.

Dalgalanarak yüzen spermin kaybetmesi gerekirken, enerji tasarrufu sağladığı görüldü.

Bilim insanlarına göre, bir hücrenin elastiklik puanı ne kadar yüksek olursa, flagellum çok fazla enerji harcamadan dalga benzeri hareketleri rahatça yapabilir.

Hücre de bu sayede, fiziğe meydan okuyacak şekilde daha rahat ilerleyebiliyor.