Arda Güler aday oldu! Golden Boy ödülü nedir, ne için verilir?

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport'un 2003 yılından bu yana düzenlediği Golden Boy ödülü 2023 için 100 kişilik aday listesi açıklandı.
Başarılı futbolcu Arda Güler de, Golden Boy adayları listesinde 78'inci sırada yer aldı.
Golden Boy Ödülü hakkında aramalar hızla artarken ödülün kimlere ve ne amaçla verildiği merak konusu oldu.
Peki, Golden Boy ödülü nedir, adayları kimler? Golden Boy ödülü neden verilir? Bu zamana kadar kimler Golden Boy oldu? İşte ayrıntılar...
Golden Boy ödülü nedir?
Golden Boy Ödülü, futbol alanında genç yetenekleri keşfetmek ve geleceğin yıldızlarını onurlandırmak amacıyla verilen bir ödüldür.
Her yıl İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından organize edilen ödül, Avrupa’daki en iyi 21 yaş altı futbolcuyu belirlemek için dünya genelindeki spor gazetecileri tarafından oylama yapılır.
Ödülün prestiji
Oylama sonucunda en çok oy alan futbolcu, “Golden Boy” yani “Altın Çocuk” unvanını kazanır. Bu ödül, genç futbolcuların kariyerlerinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilir ve futbol dünyasında büyük ilgi görür.
Golden Boy Ödülü’nü kazanan futbolcular, gelecekte büyük bir potansiyele sahip olduklarını kanıtlamış sayılırlar.
Golden Boy kazananlar
Golden Boy Ödülü, birçok başarılı futbolcunun kazandığı ve daha sonra dünya çapında tanınmış yıldızlar haline geldiği prestijli bir ödüldür.
Lionel Messi, Wayne Rooney, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Pedri ve Gavi gibi isimler önceki kazananlar arasındadır.
Golden Boy 2023 adayları
- Jamal Musiala (FC Bayern Münih)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pablo Gavi (FC Barcelona)
- António Silva (SL Benfica)
- Alejandro Balde (FC Barcelona)
- Xavi Simons (PSV Eindhoven)
- Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)
- Benjamin Šeško (RB Salzburg)
- Devyne Rensch (AFC Ajax)
- Giorgio Scalvini (Atalanta BC)
- Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg)
- Arthur Vermeeren (Royal Antwerp FC)
- Ryan Cherki (Olympique Lyon)
- Harvey Elliott (Liverpool FC)
- Milos Kerkez (AZ Alkmaar)
- Rasmus Højlund (Atalanta BC)
- Rico Lewis (Manchester City FC)
- Arnau Martínez (Girona FC)
- Emanuel Emegha (SK Sturm Graz)
- Jelert Kristensen (FC Kopenhag)
- Stefan Bajcetic (Liverpool FC)
- Martin Baturina (Dinamo Zagreb)
- Levi Colwill (Brighton)
- Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
- Martin Vitík (AC Sparta Prag)
- Ernest Nuamah (FC Nordsjaelland)
- Ismaël Doukouré (RC Strasbourg)
- Zeno Debast (RSC Anderlecht)
- Bjorn Meijer (Club Brugge)
- Johan Bakayoko (PSV Eindhoven)
- Mathys Tel (FC Bayern Münih)
- Alejandro Garnacho (Manchester United)
- Oleksandr Saputin (Zorya Lugansk)
- Robert Renan (Zenit St. Petersburg)
- Ariel Mosór (Piast Gliwice)
- Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)
- Matija Frigan (HNK Rijeka)
- Maurits Kjærgaard (RB Salzburg)
- Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund)
- Fabio Miretti (Juventus FC)
- Amane Romeo (BK Häcken)
- Bilal El Khannous (KRC Genk)
- Pavlo Isenko (Vorskla Poltava)
- Evan Ferguson (Brighton)
- Andy Diouf (FC Basel 1893)
- Veljko Ilic (TSC Backa Topola)
- Christos Zafeiris (SK Slavia Prag)
- Julio Enciso (Brighton)
- El Chadaille Bitshiabu (Paris Saint-Germain)
- Hákon Haraldsson (FC Kopenhag)
- Lesley Ugochukwu (Stade Rennais FC)
- Stefan Lekovic (Kızılyıldız)
- William Clem (FC Kopenhag)
- Maksym Dyachuk (Dinamo Kiev)
- Aurèle Amenda (BSC Young Boys)
- Valdemar Jensen (FC Kopenhag)
- Saël Kumbedi (Olympique Lyon)
- Johan Bångsboi (IFK Göteborg)
- Bonsu Baah (Sarpsborg 08 FF)
- Tommaso Baldanzi (Empoli FC)
- Peter Ratkov (RB Salzburg)
- João Neves (SL Benfica)
- Viktor Melekhin (FC Rostov)
- Lucas Hey (Lyngby BK)
- Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)
- Elye Wahi (Montpellier)
- Roméo Lavia (Southampton FC)
- Victor Lind (IFK Norrköping)
- Oscar Gloukh (RB Salzburg)
- Wilfried Gnonto (Leeds United FC)
- Noah Persson (BSC Young Boys)
- Filip Sidklev (IF Brommapojkarna)
- Otto Rosengren (Mjällby AIF)
- Tim Oermann (Wolfsberger AC)
- Arne Engels (FC Augsburg)
- Mathias Lövik (Molde FK)
- Marcus Baggesen (IFK Norrköping)
- Arda Güler (Fenerbahçe SK)
- Kacper Kozlowski (Vitesse)
- Isaak Touré (AJ Auxerre)
- Alexander Busch (Silkeborg IF)
- Ervin Omic (Wolfsberger AC)
- Tobias Slotsager (Odense Boldklub)
- Luka Stojkovic (NK Lokomotiva Zagreb)
- Mouhamadou Diarra (RC Strasbourg)
- Facundo Buonanotte (Brighton)
- Kevin Kelsy (Shakhtar Donetsk)
- Arsen Zakharyan (FC Dinamo Moskva)
- Valentín Carboni (FC Internazionale Milano)
- Odin Holm (Vålerenga Fotball)
- Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad)
- Iling-Junior (Juventus FC)
- Désiré Doué (Stade Rennais FC)
- Ousmane Diomandé (Sporting Clube de Portugal)
- Lewis Hall (Chelsea FC)
- Máximo Perrone (Manchester City FC)
- Matías Soulé (Juventus FC)
- Carney Chukwuemeka (Chelsea FC)
- Luca Netz (Borussia VfL Mönchengladbach)
- Kevin Paredes (Vfl Wolfsburg)