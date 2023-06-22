Arda Güler aday oldu! Golden Boy ödülü nedir, ne için verilir? İtalyanların ünlü gazetesi Tuttosport tarafından düzenlenen Golden Boy ödülü adayları arasında Türk futbolcu Arda Güler de yer aldı. Peki, Golden Boy Ödülü nedir ve kimlere verilir?

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport'un 2003 yılından bu yana düzenlediği Golden Boy ödülü 2023 için 100 kişilik aday listesi açıklandı.

Başarılı futbolcu Arda Güler de, Golden Boy adayları listesinde 78'inci sırada yer aldı.

Golden Boy Ödülü hakkında aramalar hızla artarken ödülün kimlere ve ne amaçla verildiği merak konusu oldu.

Peki, Golden Boy ödülü nedir, adayları kimler? Golden Boy ödülü neden verilir? Bu zamana kadar kimler Golden Boy oldu? İşte ayrıntılar...

Golden Boy ödülü nedir?

Golden Boy Ödülü, futbol alanında genç yetenekleri keşfetmek ve geleceğin yıldızlarını onurlandırmak amacıyla verilen bir ödüldür.

Her yıl İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından organize edilen ödül, Avrupa’daki en iyi 21 yaş altı futbolcuyu belirlemek için dünya genelindeki spor gazetecileri tarafından oylama yapılır.

Ödülün prestiji

Oylama sonucunda en çok oy alan futbolcu, “Golden Boy” yani “Altın Çocuk” unvanını kazanır. Bu ödül, genç futbolcuların kariyerlerinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilir ve futbol dünyasında büyük ilgi görür.

Golden Boy Ödülü’nü kazanan futbolcular, gelecekte büyük bir potansiyele sahip olduklarını kanıtlamış sayılırlar.

Golden Boy kazananlar

Golden Boy Ödülü, birçok başarılı futbolcunun kazandığı ve daha sonra dünya çapında tanınmış yıldızlar haline geldiği prestijli bir ödüldür.

Lionel Messi, Wayne Rooney, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Pedri ve Gavi gibi isimler önceki kazananlar arasındadır.

Golden Boy 2023 adayları