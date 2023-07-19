Arda Güler sahne alıyor! Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid ile Milan hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte merakla beklenen maçın detayları..

Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olarak tüm Türkiye'yi gururlandıran Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Soccer Champions Tour kapsamında oynanacak olan Real Madrid - Milan maçı için geri sayım başladı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giymesi beklenen maç için aramalar hız kazandı. Futbolseverler Real Madrid ve Milan arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Real Madrid - Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Milan maçı ne zaman? Real Madrid - Milan maçı 24 Temmuz'da TSİ sabah 05.00'da oynanacak. Mücadele Real Madrid'in Youtube kanalından canlı yayınlanacak.