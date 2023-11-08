Arda Güler kadroda! Real Madrid - Braga maçı TV8,5'ta! TV8,5 canlı izle..

ensonhaber.com
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi C grubu 4. maçında sahasında Braga'yı konuk ediyor.
Grupta oynadığı ilk üç maçı kazanmayı başaran Real Madrid gruptaki son maçta Braga'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in Braga ile karşılaştığı mücadele TV8,5 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Arda Güler'in yedekler arasında yer aldığı mücadele futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek Real Madrid - Braga maçını canlı olarak izleyebilirsiniz..