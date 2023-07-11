Arda Güler’in sevgilisi bakın kim çıktı: Galatasaray'ın yıldızıyla kameralara yakalandı! Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu Arda Güler, bombayı patlattı. Kız arkadaşıyla kameralara yakalandı. Bakın Arda Güler'in sevgilisi kim çıktı!

Arda Güler yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak bu kez konu futbol değil!

Sezon boyunca Fenerbahçe’de sergilediği performansıyla öne çıkan Arda Güler, Real Madrid’e transfer oldu.

Real Madrid transferiyle sosyal medyada oldukça konuşulan Arda Güler, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi.

17 yaşındaki yıldız futbolcu, Madrid’e seyahat ederken herkesten gizlediği kız arkadaşıyla görüntülendi.

Ancak Güler’in yanındaki kız yabancı değil! Başarılı futbolcunun sevgilisi Galatasaray’ın yıldızı çıktı.

Galatasaraylı yıldız ile görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Madrid’e seyahat eden Arda Güler, 18 yaşındaki Galatasaraylı oyuncu Duru Nayman ile görüntülendi. Aralarında aşk olduğu iddia ediliyor.

Duru Nayman kimdir?

Duru Nayman (18), 2005 doğumlu Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynayan Türk sporcudur. Daha önce Fenerbahçe’de de oynamıştı.