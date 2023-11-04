Arda Güler'in son hali olay yarattı! İşte Arda Güler'in son 5 ayda yaşadığı fiziksel değişim Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in 5 aydaki fiziksel değişimi gündem oldu. İşte Arda Güler'in son hali..

ensonhaber.com

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in son hali gündeme oturdu.

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz Real Madrid formasıyla hiçbir maçta forma giyemeyen Arda Güler'in fiziki değişimi sosyal medyada gündeme geldi.

Real Madrid'in sezon öncesi ABD kampında sakatlanarak ameliyat olan ve sahalardan uzak kalan Arda Güler geçtiğimiz ay iyileşmiş ancak yeniden sakatlanmıştı.

İki kez sakatlık yaşayan Arda Güler geçtiğimiz hafta iyileşerek yeniden takımla çalışmalarına başladı.

Real Madrid formasıyla henüz resmi bir maça çıkamayan Arda Güler takımla çalışmalara başlayarak futbolseverleri sevindirdi.

Son hali şaşkınlık yarattı

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in son 5 ayda yaşadığı fiziksel değişim dikkatlerden kaçmadı. İşte Arda Güler'in son hali..