Arefe (Arife) günü kargolar ve PTT açık mı? Ramazan Bayramı'nda kargolar ve PTT hizmet verecek mi? Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleşecek Arefe günü için geri sayım başladı. Bayram ve Arefe gününde pek çok kurumun hizmet verip vermediği araştırılmaya başlandı. Peki Arefe (Arife) günü kargolar ve PTT açık mı?

Heyecanla beklenen bayram öncesi Arefe günü PTT ve kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Arefe günü ve bayramda PTT ve kargolar ile işi olan vatandaşlar konuyu araştırmaya başladı. Peki Arefe günü ve bayramda PTT ve kargo açık olacak mı?

Arefe günü kargo ve PTT açık mı?

20 Nisan'a denk gelen Arefe günü yarım gün olması sebebiyle PTT o gün yarım gün çalışacak. Bu sebeple Arefe günü tam gün çalışmış olan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahip olacak. Arefe gününün yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor olacak. Fakat istisnalar da olabilecek ve bazı kargo firmaları tam gün de çalışabilecek.

Ramazan Bayramı'nda ise kargo firmalarının bir çoğunun bayram tatili süresinde çalışmayacağı biliniyor. Fakat kargolar, Arefe günü olan 20 Nisan 2023 tarihinde yani Perşembe günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtımlarını gerçekleştirecekler.

Ara verilmek durumunda kalınan kargo alımları ve dağıtımları 24 Nisan 2023 Pazartesi günü kaldığı yerden sürmüş olacak.

Kargolar da, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması nedeniyle 21 ve 23 Nisan 2023 tarihleri arasında kapalı olmuş olacak, yani çalışmayacak.