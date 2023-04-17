Arefe (Arife) günü tatil mi, yarım gün mü? Ramazan Bayramı arifesi hangi gün? Ramazan ayının bitimine kısa bir zaman kala bayram arifesi gündemde yerini aldı. Vatandaşlar, arife günün hangi güne denk geldiğini ve tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki arefe (arife) günü ne zaman, hangi gün? Arife günü tatil mi, yarım gün mü? İşte merak edilenler…

Ramazan ayı, Hicri takvime göre 9. ay ve Peygamber efendimize Kur’an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı mübarek aydır. Bu ayda oruç tutmaya ve teravih salavatına başlanır.

İslam alemi için önemli bir ay olan on bir ayın sultanı Ramazan ayı bitimine kısa bir zaman kaldı. Ramazan Bayramı için heyecan başladı.

Bayramın bir gün öncesi olan arefe (arife) günü vatandaşların gündeminde yerini aldı. Arife gününün hangi güne denk geldiği merak ediliyor.

Çalışan ve bayram için planlar yapmaya hazırlanan vatandaşlar arife gününün tatil olup olmadığını araştırıyor.

Peki arife günü ne zaman, hangi gün? Arefe (arife) günü tatil mi, yarım gün mü? İşte merak edilenler…

Arife günü ne zaman?

Bu yıl Ramazan Bayramı Arefe Günü 20 Nisan 2023 Perşembe günü idrak edilecek.

Arife günü tatil mi, yarım gün mü?

Ramazan Bayramı arife günü yarım gün tatil olacak. Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle bankalar, noterler ve kargolar yarım gün hizmet verecek.