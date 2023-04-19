Arefe (Arife) günü ve bayramda marketler açık mı? Arefe günü ve bayramda marketler saat kaça kadar açık? Arefe (Arife) gününde ve bayramda marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Bu sene Arefe (Arife) günü 20 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Peki Arefe (Arife) günü ve bayramda marketler açık mı?

Bu sene Ramazan bayramı 21-22-23 Nisan 2023 günlerinde idrak edilecek. Marketlerin Arife günü ve bayramdaki çalışma saatleri ve hizmet verip vermediği merak ediliyor. Resmi tatil sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları bayramda hizmet vermeyecek. İşte A101, ŞOK, BİM ve Migros gibi marketlerin bayramdaki çalışma saatleri...

Arefe (Arife) günü marketler açık mı?

Ramazan Bayramı öncesindeki Arefe günü bu sene 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Arefe gününde ŞOK, BİM, A101 ile Tarım ve Kooperatif Marketleri çalışmaya ve hizmet vermeye devam edecek. Bu marketler Arefe günü her zaman olduğu gibi saat 09.00’da müşterilerini kabul etmeye başlayacak. Marketler saat olarak 21.00’da kapanacak. Ancak bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saati değişiklik gösterebilir.

Bayramda marketler hizmet verecek mi?

Bayram günlerinde henüz zincir marketlerden bayramda açık veya kapalı olması hakkında yeni bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

İşte marketlerin çalışma saatleri...

BİM çalışma saatleri

BİM marketler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık oluyor.

ŞOK çalışma saatleri

ŞOK Market hafta içi ve hafta sonu Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

A101 çalışma saatleri

A101 hafta içi saat 09.00 ve 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ayrıca bazı ilçelerde A101 çalışma saatleri uzatılıyor ve 22.00’da kapanıyor.