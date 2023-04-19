Arefe (Arife) ne demek, ne anlama gelir? Arefe gününün önemi nedir? Arefe (Arife) kelimesinin anlamı ve bugünün anlamı ile önemi merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı öncesinde idrak edilecek olan Arife gününün önemi nedir? İşte mübarek Arife günü hakkında merak edilenler...

Ramazan bayramından bir gün öncesinde idrak edilen Arefe günü, belli gün ve bayramlardan bir gün öncesine veya önemli bir olay veya olayların cereyan ettiği bir dönemden önceki günlere de denilmektedir.

Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınmaktadır. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılmaktadır.

Arefe gününün önemi nedir?

Arefe günü güneş battığında hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket etmektedirler. Arefe gününde Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirken, diğer vatandaşlar da bugünü ibadetlerle ve dua ile geçirir.

Peygamberimiz arefe gününün önemi hakkında "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" şeklinde buyurmuştur.

Ayrıca Efendimiz yine Arefe günü hakkında "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" demiştir. (Müslim, “Sıyâm”, 196-197)