Arife Günü borsa açık mı? 20 Nisan Perşembe BİST kapanış saati Borsa ile ilgilenenler, 20 Nisan Perşembe yani arife günü çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, borsa arife günü açık mı? Saat kaça kadar açık? İşte Borsa İstanbul çalışma saatleri ve arife tarifesi...

Arife günü 2023 yılında 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek. Yarım gün idari tatil olarak belirlenen arife gününde birçok kurum ve kuruluşun da çalışma saati değişiyor. Bu kapsamda borsacıların gözü kulağı BİST'e çevrildi. Borsa İstanbul'un arife günü çalışma saatleri merak konusu oldu. Borsa ile ilgilenenler, "BİST arife günü açık mı, kapalı mı", "Arife günü borsa kaça kadar açık" gibi sorulara yanıt arıyor. Borsada işlem yapacak olanlar, 20 Nisan Perşembe Borsa çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Arife günü Borsa açık mı? BİST saat kaça kadar açık? İşte detaylar... Arife günü (20 Nisan Perşembe) Borsa açık mı? Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı Arifesi nedeniyle yarım gün açık olacak. BİST saat kaçta kapanacak? İşlem yapmak isteyenler, 20 Nisan Perşembe günü saat 13:00'e kadar gerçekleştirebilecek.