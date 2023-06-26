Arife günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arifesi oruç tutmanın faziletleri… Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte arife gününde oruç tutmanın önemi ve faziletleri hakkında meraklar artıyor. Peki Kurban Bayramı arifesi oruç tutulur mu? Bayram arifesinde oruç tutmanın faziletleri nelerdir? İşte tüm detaylar…

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk geliyor. Arife günü ise 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı’ndan önceki son gün olarak bilinen arife günü, ibadetlerin yoğunlaştığı bir gündür. Dini ve manevi boyutta büyük öneme sahiptir.

Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala merak edilen konulardan biri de arife günü oruç tutmanın faziletleri oldu.

Oruç tutmak, insanın ibadet duygusunu güçlendirir, nefis terbiyesine yardımcı olur ve sabır, dayanıklılık ve paylaşma değerlerini pekiştirir.

Bu sebeple arama motorlarında, “Kurban Bayramı arifesi oruç tutulur mu? Arife günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir?” sorularına yanıt arıyor.

Kurban Bayramı arifesinde oruç tutulur mu?

Zilhicce ayının 9. gününe denk gelen arife gününün dinimizde büyük bir önemi vardır.

Peygamber Efendimiz, arife günü oruç tutmak ile ilgili, "Arefe günü tutulan oruç geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." buyurmuştur.

Arife günü oruç tutmanın faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) kurban bayramı arifesi oruç tutmak ile ilgili şöyle buyurmuştur:

“Arife günü oruç tutana, Adem Aleyhisselam’dan sura üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının 2 katı kadar sevap yazılır.”

Peygamber efendimizin arife günü oruç tutmakla ilgili söylediği diğer sözler şunlardır:

“Aşure günü orucu 1 yıllık, arife günü orucu da 2 yıllık nafile orucuna bedeldir.”

“Arife günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.”

“Arife günü tutulan oruç, biri geçmiş biri de gelecek yılın günahlarına kefaret olur.”

“Arifede tutulan oruç, 2 bin köle azat etmeye, 2 bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihat için verilen 2 bin ata bedeldir."