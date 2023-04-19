Arife günü sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? 20 Nisan arife günü sağlık ocakları kaça kadar açık? Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala arife günü sağlık ocakları çalışma saatleri araştırılıyor. Peki arife günü sağlık ocakları açık mı? 20 Nisan arife günü sağlık ocakları kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Resmi tatil sebebiyle birçok kamu kuruluşu faaliyete ara veriyor.

Bayramdan bir gün öncesi olan arife günü ise yarım gün resmi tatil olacak. Bazı kurumlar ise yarım gün hizmet verecek.

Sağlık ocakları ve hastanelerin çalışma saatleri ise, bayram öncesinde vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Geçirdikleri rahatsızlıklar sebebiyle kontrole gidecek veya sağlık ocağında ilaç yazdırmak isteyen vatandaşlar sağlık ocaklarının kaça kadar açık olacağını araştırıyor.

Peki arife günü sağlık ocakları açık mı? 20 Nisan arife günü sağlık ocakları kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri…

Arife günü sağlık ocakları açık mı?

Arife günü yarım gün resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocakları saat 13:00’e kadar hizmet verecek. Ramazan Bayramı boyunca kapalı olacak.

Arife günü öğleden sonra ve bayramda sağlık ocaklarında işi olan vatandaşların randevularını bayram sonrasına ertelemesi gerekecek.

Sağlık ocakları çalışma saatleri

Sağlık ocakları hafta içi her gün saat 08:00 ile 17:00 arasında hizmet veriyor. Öğle tatili ise 12:30 ile 13:30 arasında yapılıyor. Hafta sonları ve resmi tatillerde kapalı oluyor.