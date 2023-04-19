Arife günü yıkanmanın fazileti! Arife suyuyla banyo yaparsanız... İslam alemi, Ramazan Bayramı arifesini 20 Nisan Perşembe günü idrak ediyor. Arife günü yıkanmanın ise sünnet olduğu ve birçok fazileti olduğu biliniyor. İşte Arife suyuyla banyo yapmanın faziletleri...

Arife günü gelince büyüklerimiz "arife suyuyla banyo yap" diye tavsiyede bulunur. Ramazan Bayramı arifesi, bu yıl 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Bu kapsamda arife günü banyo yapmaya dair bilgiler de araştırılıyor. Pek çok kişi şifa olacağı düşüncesiyle arife gününde banyo yapıp gusül abdesti alıyor. Arife günü yıkanmak sünnet midir? Arife suyuyla yıkanmanın fazileti nedir? Arife suyuyla yıkanılır mı? Arife günü banyo yapmak sevap mı? İşte merak edilenlerin yanıtı... Arife günü banyo yapmak: Arife günü banyo yapmanın dini dayanağı bulunmamakla birlikte, beden temizliği dinimiz açısından çok önemsenmiştir. Bayram namazının toplu olarak kılınacağı ve bayramda insanlarla birlikte olunacağı için arife günü banyo yapılması ve vücut temizliğine dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır. Arife suyu: Arife suyu, Ramazan ve Kurban bayramının arifesi gecesi yıkanma suyuna verilen isimdir. Şifalı olduğuna inanılır.