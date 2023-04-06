Arıtma suyu kullananlar dikkat! Öyle büyük bir tehlikesi var ki... Duyan şoke oldu Her evde kullanılan su arıtma cihazlarıyla ilgili, bilinmeyen bazı tehlikeler ortaya çıktı. Damacana sudan vazgeçenlerin arıtma sulara da dikkat etmesi gerekiyor.

Su içmenin önemini bilmeyen yoktur. Vücudumuz için, günde en az 2 litre su içmemiz gerekiyor.

Daha sağlık ve dinç bir vücuda sahip olmanın yolu, bol su içmekten geçiyor. Ayrıca su içmek, böbrek sağlığını da destekliyor.

Ancak su içmek kadar nasıl su içtiğimiz de önemli.

Sağlıklı bir su, sağlığımızı daha iyiye götürürken, suyun sağlıklı olmaması ise yine olumsuzluklara yol açabilir.

Bu noktada birçok vatandaş sağlıksız olabileceği düşüncesiyle damacana su içmeyi bıraktı.

Günümüzde evlerin neredeyse tamamında arıtma su sistemleri kullanılıyor.

Ancak arıtma suların ne kadar faydalı olduğu tartışılır bir konu...

Arıtma sularla ilgili ortaya çıkan bazı gerçekler, herkesi şaşırtıyor.

Peki, arıtma suların içerisinde tehlike nedir? İşte detaylar...

Arıtma suyu kullananlar dikkat!

Ev tipi arıtma cihazlarının birçoğu sağlık için oldukça tehlikeli sonuçlar veriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ ye göre, dünya genelinde her yıl 3,6 milyondan fazla insan sağlıksız olan suları içtiklerinden dolayı hayatını kaybediyor.

Arıtılmış su tüketiminin kalp, damar ve kemik sağlığı problemleri, hipertansiyon, okul çağındaki çocuklarda büyüme geriliği, diş çürükleri ve yetişkin nüfusta bazı kanser türleri gibi birçok hastalığa neden olabileceği belirtiliyor.